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Гладков рассказал о пострадавших в ходе очередной атаки на Белгород

Гладков: двое жителей Белгорода пострадали в результате обстрела ВСУ

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

В результате сегодняшних обстрелов Белгорода и Белгородского района пострадали двое людей. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. По предварительным данным, есть двое пострадавших», — написал глава региона.

По его словам, речь идет о мужчине и женщине. У первого диагностировали осколочные ранения руки, его отвезли во 2-ю городскую больницу. Женщину ранило в грудь, она находится в областном клиническом госпитале.

Гладков также рассказал о разрушениях, причиненных атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам губернатора, повреждения выявили в шести квартирах трех многоэтажных домов, на трех хозяйственных субъектах, а также у шести автомобилей и на одном из предприятий, где снаряд посек забор и повредил теплицу.

Кроме того, разрушения выявили в поселке Октябрьский: на производственном предприятий повреждения получили окна, кровля и дверь. Помимо этого, в Дубовом пробило крышу в частном доме, а в Разумном — в ходе воздушной атаки выбило окна в восьми квартирах многоэтажки и повредило крови и окна в трех частных домах. Также пострадали 22 авто.

18 марта стало известно, что за неделю более 80 человек пострадали в Белгородской области в результате обстрелов.

Ранее в Белгороде в четвертый раз за день объявили ракетную опасность.

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Обстрелы Белгорода
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