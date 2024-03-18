ЕС оплатит поставки вооружения Украине из Фонда мира

Евросоюз принял решение об увеличении Европейского фонда мира на €5 млрд для траншей Украине, но Венгрия отказалась выделять средства на эти цели. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

По его словам, на встрече царила «воинственная атмосфера», ее участники приняли решение об увеличении так называемого европейского фонда мира, чтобы оплатить поставки оружия на Украину.

Венгрия воздержалась при принятии такого решения. По словам Сийярто, страна не собирается иметь никаких политических или финансовых обязательств с этим фондом.

«Это означает, что мы должны будем заплатить положенные €50 млн, но мы сами сможем решить, что мы хотим с ними сделать», — сказал министр, Например, взнос Венгрии может быть истрачен на укрепление стабильности и безопасности в регионе Западных Балкан.

Накануне Будапешт не исключил, что ряд стран Европейского союза направит свои войска на Украину.

Ранее в Венгрии обвинили Евросоюз в шантаже других стран.