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МО отчиталось об уничтоженной военной технике ВСУ

Минобороны РФ: силы ПВО за сутки уничтожили вертолет Ми-8 и 143 беспилотника ВСУ

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Reuters

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили многоцелевой вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины и нейтрализовали 143 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России в Telegram-канале.

«Сбиты: 143 украинских БПЛА», — указывается в публикации.

Согласно информации ведомства, Вооруженные силы России также ликвидировали 22 реактивных снаряда систем залпового огня (РСЗО) Vampire и «Град», три реактивных снаряда РСЗО «Ураган» и один реактивный снаряд РСЗО HIMARS.

До этого пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что российские средства ПВО 18 марта с 11:30 до 11:45 мск пресекли еще одну попытку Вооруженных сил Украины совершить террористическую атаку по объектам на территории Белгородской области России.

Ранее МО Украины заявило о критическом уровне запасов снарядов.

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