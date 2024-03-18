В двух граничащих с Россией областях Украины снова объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Сумской и Харьковской областях Украины, находящихся на границе с Россией. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения, передает ТАСС.

18 марта эти области неоднократно оказывались в красной зоне. Сирены зазвучали в этих регионах в 9:51 и 9:52 мск (8:51 и 8:52 по местному времени). В Харьковской области 18 марта воздушная тревога звучит за день уже в четвертый раз.

До этого в Кременчуге Полтавской области Украины произошли очередные взрывы.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.