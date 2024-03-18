Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные помешали ВСУ атаковать Белгородскую область

Минобороны: ПВО РФ помешали ВСУ атаковать Белгородскую область из РСЗО

close
100%
RVvoenkor/Telegram

Российские средства противовоздушной обороны 18 марта с 11:30 до 11:45 мск пресекли еще одну попытку Вооруженных сил Украины совершить террористическую атаку по объектам на территории Белгородской области России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в Telegram-канале.

Отмечается, что украинские военные пытались применить реактивные системы залпового огня (РСЗО): RM-70 «Вампир», «Ольха» и «Град».

Дежурными средствами ПВО уничтожены над российским регионом восемь реактивных снарядов РСЗО «Вампир», два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и один реактивный снаряд РСЗО «Град».

Вскоре после обстрела региона, около 13 часов в Валуйском районе Белгородской области была объявлена ракетная опасность.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате прямого попадания украинского снаряда в частный жилой дом два человека получили несовместимые с жизнью ранения. Еще четыре человека получили ранения.

Ранее власти Белгородской области сообщили о взрыве на инфраструктурном объекте.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами