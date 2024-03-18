Российские военные помешали ВСУ атаковать Белгородскую область

Российские средства противовоздушной обороны 18 марта с 11:30 до 11:45 мск пресекли еще одну попытку Вооруженных сил Украины совершить террористическую атаку по объектам на территории Белгородской области России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в Telegram-канале.

Отмечается, что украинские военные пытались применить реактивные системы залпового огня (РСЗО): RM-70 «Вампир», «Ольха» и «Град».

Дежурными средствами ПВО уничтожены над российским регионом восемь реактивных снарядов РСЗО «Вампир», два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и один реактивный снаряд РСЗО «Град».

Вскоре после обстрела региона, около 13 часов в Валуйском районе Белгородской области была объявлена ракетная опасность.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате прямого попадания украинского снаряда в частный жилой дом два человека получили несовместимые с жизнью ранения. Еще четыре человека получили ранения.

Ранее власти Белгородской области сообщили о взрыве на инфраструктурном объекте.