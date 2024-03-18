ВС РФ ударили по позициям РДК* в Сумской и Харьковской областях

Вооруженные силы РФ нанесли удары по позициям теробороны украинских войск и Русского добровольческого корпуса (признан в РФ террористической организацией) в двух регионах Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, ВС России удалось поразить скопления живой силы 105-й, 120-й бригад территориальной обороны ВСУ, а также личного состава РДК у Лукашовки, Великой Писаревки, Поповки в Сумской области и у Старицы в Харьковской области.

В марте украинские диверсанты совершили несколько попыток прорваться на территорию РФ. Сообщалось о боях в приграничных населенных пунктах Белгородской и Курской области.

Позднее ситуацию прокомментировал президент России Владимир Путин. По его словам, в составе РДК насчитывается 2,5 тыс. человек, которых «как мясо бросают на мясные штурмы на госграницу». Глава государства подчеркнул, что происходит «почти 100% уничтожение» тех, кто пытается пройти на территорию России на 100 метров.

Ранее пленный боец РДК рассказал о встрече с российскими военными.