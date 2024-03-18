Украинским войскам не хватает десятков военных бригад. Об отправке подразделения Вооруженных сил Украины без оснащения новой тяжелой техникой в район населенного пункта Работино сообщает Forbes.

Отмечается, у села находятся 65-я и 82-я украинские бригады, а 47-ю бригаду ВСУ отправили под Авдеевку. По информации Forbes, недавно под Работино была направлена 141-я бригада украинской армии, которая была сформирована в начале июня 2023 года. При этом подразделение оснащено старой техникой.

«Предполагается, что 141-я бригада ВСУ испытывает нехватку артиллеристов, инженеров и танкистов, однако это только одна бригада в армии, у которой их должно быть сто. Нехватка живой силы, возможно, исчисляется десятками бригад», — говорится в публикации.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом возможность наращивания усилий альянса в обеспечении Киева боеприпасами и вооружением.

Ранее генсек НАТО назвал процент предоставленной Киеву военной помощи.