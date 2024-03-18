СК Приднестровья заявил о диверсии после удара по вертолету

Следственный комитет Приднестровья квалифицировал атаку на вертолет на территории воинской части как диверсию. Об этом пишет ТАСС.

При этом следственный комитет Приднестровья установил, что удар по вертолету в Тирасполе был нанесен FPV-дроном.

«На месте происшествия специалисты обнаружили различные металлические и пластиковые части разорвавшегося дрона: электрические двигатели, фрагменты рамы, электронных плат и элементов питания», — говорится в заявлении ведомства непризнанной республики.

Сообщается, приднестровские следователи намерены провести экспертизу обломков.

До этого в сети появилось видео атаки БПЛА на вертолет Минобороны Приднестровья.

По словам очевидцев, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) поразил давно не летавший советский многоцелевой вертолет Ми-8. После совершения атаки на территории военного объекта произошел взрыв, в результате которого начался пожар.

В материале отмечается, что вертолет был давно списан и применялся как учебный макет.

Ранее при атаке дрона-камикадзе на воинскую часть в Приднестровье сгорел вертолет.