Военные оценили необходимость и условия создания «санитарной зоны» на Украине

Формировать «санитарную зону» на Украине нужно, учитывая дальность поражения артиллерии, которая составляет до 70 км, считает экс-начальник штаба – первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов. Действовать такая зона будет «относительно», отметил он в беседе с НСН.

О возможном создании «санитарной зоны» для безопасности регионов России ранее заявил президент Владимир Путин. По его мнению, она должна быть настолько глубокой, чтобы защищать от современных средств поражения западного производства. Как пояснил генерал Стаськов, все в этом вопросе зависит от получаемого Украиной оружия. Если Киеву доставят ракеты с дальностью до 300 км, то территория будет слишком большая.

«Сейчас зона может формироваться с учетом артиллерии и реактивные войск, дальность до 70 километров», — добавил он.

По мнению военного, создать «санитарную зону» довольно просто, но она будет работать лишь условно. Так, самоходные артиллерийские установки могут въезжать на обозначенную территорию, наносит удары и выезжать, пояснил Стаськов.

Он также добавил, что обычно стороны конфликта выводят с обозначенной территории артиллерийские системы. Однако при создании зоны в одностороннем режиме защищать ее будут зоны ПВО, а на стороне противника в этой зоне будут поражаться военные средства для защиты российских регионов.

Напомним, создание «санитарной зоны» обсуждалось еще в прошлом году – тогда в Кремле подчеркивали, что процесс создания подобной зоны идет уже 1,5 года.

Ранее Путин назвал число человек в группировке Киева в приграничной зоне и в тылу.