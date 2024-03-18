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Генерал ВСУ заявил, что Киев мог бы попросить размещения ядерного оружия на Украине

Кривонос: Киев мог бы предложить США и Британии разместить ядерное оружие

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Министерство обороны РФ

Генерал Вооруженных сил Украины в отставке, бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос заявил, что украинские политики могли бы предложить западным странам разместить в стране носители ядерного оружия и ядерные боеприпасы. Такое мнение он высказал в интервью украинскому телеканалу «Прямой».

«Наши политики могли бы выйти на уровень общения с нашими американскими или британскими коллегами и сказать: а давайте дадим разрешение на размещение носителей ядерного оружия и ядерных боеприпасов на территории Украины», — сказал он.

По его словам, Россия «зашла» в Белоруссию, поэтому и Киев может «предложить делать то же самое французам или британцам».

В январе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что как только на территории республики появилось российское тактическое ядерное оружие (ТЯО), «ошалевшие соседи опустили крылья».

В июле Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ сообщил, что вывод ТЯО из Белоруссии возможен лишь при изменении курса США.

Ранее Путин ответил на вопрос о применении тактического ядерного оружия в ходе военной операции.

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