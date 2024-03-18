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В Минобороны РФ сообщили об уничтожении пунктов управления беспилотников ВСУ

Минобороны РФ: уничтожены 2 пункта управления БПЛА и 2 склада боеприпасов ВСУ

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Алексей Майшев/РИА Новости

Военные группировки войск ВС РФ «Восток» уничтожили два пункта управления беспилотниками и два полевых склада боеприпасов Вооруженных сил Украины. Об этом заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

«В течение суток уничтожены <...> два пункта управления беспилотной авиацией и два полевых склада боеприпасов», — сказал Гордеев.

За прошедшие сутки, по его словам, подразделения «Востока» взяли под контроль населенный пункт Мирное в Запорожской области и отразили контратаку 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Водяного.

По его данным, украинские войска потеряли более 120 военнослужащих и три автомобиля.

До этого в оборонном ведомстве сообщали, что российские истребители Су-34 уничтожили командный пункт Вооруженных сил Украины. Удар нанесли с помощью авиационных бомб ФАБ-500 М-62 с универсальными модулями планирования и коррекции.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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