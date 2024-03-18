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Российские ПВО пресекли попытки ВСУ совершить теракт в России

МО РФ: системы ПВО уничтожили 10 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

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Дежурные средства противовоздушной обороны пересекли попытку Вооруженных сил Украины совершить террористическую атаку по объектам на территории Белгородской области России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, украинские военные намеревались атаковать российский регион посредством реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire («Вампир»).

Российские системы ПВО уничтожили 10 украинских реактивных снарядов в воздухе над Белгородской областью.

Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают приграничный российский регион.

Утром 18 марта губернатор региона РФ Вячеслав Гладков объявлял в Белгороде и Белгородском районе угрозу ракетной опасности. Спустя полчаса сигнал был отменен.

Накануне чиновник сообщил, что в результате атаки ВСУ в поселке Октябрьский в Белгородском районе пострадали восемь человек.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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