В Белгородской области объявили угрозу ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе объявлена угроза ракетной опасности. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Чиновник попросил находящихся дома граждан не подходить к окнам и спрятаться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Тех, кто находится на улице, он призвал спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают приграничные российские регионы.

Накануне вечером Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ в поселке Октябрьский в Белгородском районе пострадали восемь человек.

Утром того же дня министерство обороны России сообщало, что российская система противовоздушной обороны сбила девять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire и три снаряда РСЗО «Ураган» над Белгородской областью.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.