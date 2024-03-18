Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области объявили угрозу ракетной опасности

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявлена угроза ракетной опасности

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

В Белгороде и Белгородском районе объявлена угроза ракетной опасности. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Чиновник попросил находящихся дома граждан не подходить к окнам и спрятаться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Тех, кто находится на улице, он призвал спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают приграничные российские регионы.

Накануне вечером Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ в поселке Октябрьский в Белгородском районе пострадали восемь человек.

Утром того же дня министерство обороны России сообщало, что российская система противовоздушной обороны сбила девять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire и три снаряда РСЗО «Ураган» над Белгородской областью.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами