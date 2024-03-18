Российские истребители уничтожили командный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские истребители Су-34 уничтожили командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, удар нанесли с помощью авиационных бомб ФАБ-500 М-62 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), которые делают эти боеприпасы управляемыми и высокоточными. Одна такая бомба содержит 300 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте, а Су-34 может нести сразу по четыре таких боеприпаса.

Вышеупомянутые модули помогают наносить удары с безопасного расстояния от линии боевого соприкосновения, обратили внимание в Минобороны.

Экипажи Су-34 после бомбардировки получили подтверждение об успешном уничтожении целей от разведки и вернулись на аэродром вылета, заключили в Минобороны.

До этого оборонное ведомство рассказывало, что российское подразделение штурмового батальона, названного в честь Героя России Виктора Омелькова из Ивановского соединения Вооруженных сил РФ, успешно атаковало опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска.

Ранее ВС России уничтожили автоколонну ВСУ под Авдеевкой.