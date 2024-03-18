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Российские подразделения захватили опорник ВСУ на Артемовском направлении

МО: российские войска захватили опорник ВСУ на Артемовском направлении

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Минобороны РФ

Российское подразделение штурмового батальона, названного в честь Героя России Виктора Омелькова из Ивановского соединения Вооруженных сил РФ, успешно атаковало опорный пункт Вооруженных сил Украины к северо-западу от Артемовска. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию министерства обороны Российской Федерации.

Согласно сообщению ведомства, подразделение штурмового батальона, входящее в состав Южной группировки войск и продолжающее укреплять позиции российских войск на переднем крае, использовало воздушно-десантные войска для захвата опорного пункта противника.

В результате воздушной разведки позиций ВСУ десантники обнаружили основные огневые точки и укрытия противника с пехотой.

После артиллерийской подготовки десантники на боевых машинах десанта БМД-2 смогли приблизиться к позициям противника с различных направлений.

Штурмовые группы, прикрытые бронетехникой, успешно захватили позиции ВСУ, нанося противнику ущерб огнем из различных видов стрелкового оружия, гранатометов и ручных осколочных гранат.

Ранее ВСУ атаковали город в Белгородской области.

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Операция на Украине
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