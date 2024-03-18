ВС России уничтожили автоколонну ВСУ под Авдеевкой

Артиллерийские расчеты РСЗО «Ураган» группировки войск «Центр» уничтожили автоколонну Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.
Сообщается, что цель была обнаружена при помощи беспилотников.
«Получив координаты автоколонны, артиллеристы в составе двух боевых машин совершили скоростной марш к огневой позиции и провели поражение цели 220-мм реактивными снарядами по группе подвоза украинских войск», — говорится в сообщении.
Отмечается, что расчеты сразу покинули свое расположение после выполнения задачи, оставшись таким образом незамеченными для артиллерии противника.
До этого в Минобороны сообщили, что российские военные поразили бронетанковый завод в Николаеве.
Уточняется, что на этом заводе ремонтировали в том числе зарубежную военную технику, поставленную странами Запада Вооруженным силам Украины (ВСУ), включая немецкие танки Leopard.
Ранее сообщалось, что российские штурмовики уничтожили пехоту ВСУ и технику под Авдеевкой.