В России разработали станцию подавления FPV-дронов для защиты бронетехники

Научно-производственное объединение «Кайсант» разработало купольную станцию подавления FPV-дронов К-1000, предназначенную для защиты любой бронетехники и автотранспорта. Об этом рассказала директор по развитию предприятия Алена Баландина в разговоре с РИА Новости.

«Компанией разработан подавитель FPV-дронов купольного типа К-1000, предназначенный для установки на транспорт: автомобили, танки, БМП», — рассказала она.

Данная система РЭБ выполнена в форм-факторе чемоданчика и весит два килограмма. Небольшой вес позволяет ее легко устанавливать.

Специалист добавила, что эта система «гасит» беспилотники противника в двух диапазонах, в которых летают FPV-дроны — 800 и 900 мегагерц.

17 марта российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской областью.

В Минобороны сообщили, что это были дроны самолетного типа. Операция по ликвидации беспилотных летательных аппаратов произошла в небе над Белгородской областью.

Ранее в Калужской области системы ПВО сбили дрон.