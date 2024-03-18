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Путин заявил о возможном создании «санитарной зоны» на Украине

Путин не исключил, что РФ будет вынуждена создать «санитарную зону» на Украине

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Россия с учетом атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область в какой-то момент может создать на прилегающих территориях «санитарную зону». Об этом заявил кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин, пишет ТАСС.

Журналисты задали ему вопрос о возможном присоединении Харьковской области. Конкретного решения по этому региону Путин не назвал, но сделал уточнение.

«Не исключаю, что, имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент — тогда, когда посчитаем целесообразным, — создать определенную «санитарную зону» на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму», — сказал он.

До этого Путин признался в наличии у него чувства вины за то, что некоторое время про жителей Донбасса и Новороссии «забывали».

Глава государства рассказал о регулярных встречах с руководителями новых регионов страны.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Путин не позволил стереть с лица земли Донбасс.

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