Средства ПВО России за сутки уничтожили 168 беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России с помощью средств радиоэлектронной борьбы и стрелкового оружия сбили 168 украинских беспилотных летательных аппаратов и 23 реактивных снаряда РСЗО Vampire чешского производства. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Также в оборонном ведомстве отметили, что российские военные поразили переделанную для ударов по наземным объектам зенитную управляемую ракету С-200.

По данным Минобороны, всего с начала СВО уничтожено: 577 самолетов, 269 вертолетов, 15 849 дронов и 486 ЗРК.

17 марта глава Орловской области Андрей Клычков сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник на подлете к Орлу.

До этого система противовоздушной обороны РФ поразила девять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire и три снаряда РСЗО «Ураган» над Белгородской областью.

Также ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат на окраине Калуги.

Ранее в России рассказали о росте эффективности систем ПВО на фоне атак ВСУ.