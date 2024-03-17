Стало известно о девяти контратаках ВСУ в сторону Авдеевки

Российские военные отразили девять контратак солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате боев потери Киева составили до 380 человек. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

«Подразделениями группировки войск «Центр» были отражены девять контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 53-ймеханизированных, а также 59-й мотопехотной, 3-й штурмовой и 78-й десантно-штурмовой бригад ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

По информации министерства, на Авдеевском направлении российские военные вели бои с украинскими солдатами в районах населенных пунктов Ленинское, Шумы, Новобахмутовка, Водяное, Бердычи и Первомайское в Донецкой народной республике (ДНР).

Согласно оценкам Минобороны, ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, две боевые бронированные машины и десять автомобилей. При этом в ходе контрбатарейной борьбы в направлении Авдеевки за сутки была поражена в том числе американская артиллерийская система М777.

О намерении ВСУ удерживать линию обороны у сел Бердычи и Орловка под Авдеевкой сообщал советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, с этой целью Киев отправил туда в качестве подкрепления несколько рот.

Ранее в сеть попали кадры уничтожения первого танка Abrams, участвовавшего в конфликте на стороне ВСУ.