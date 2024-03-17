Шойгу дал Черноморскому флоту поручение по отражению атак беспилотников

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поставил задачу командованию Черноморского флота (ЧФ) днем и ночью тренировать личный состав по отражению атак воздушных и морских беспилотников. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

В рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа (ЮВО) Шойгу посетил командный пункт ЧФ. Командование флотом и офицеры штаба доложили министру о текущей обстановке, характере действий украинских войск и выполнении подразделениями флота боевых задач в зоне своей ответственности.

«В ходе совещания генерал армии Сергей Шойгу поставил задачу проводить с личным составом как в дневное, так и в ночное время постоянные тренировки по отражению террористических атак противника, а также повышать живучесть кораблей и судов, и защищенность объектов инфраструктуры в зоне ответственности флота», — сказано в сообщении Минобороны РФ.

В конце февраля Шойгу поручил усилить группировку войск «Центр», предоставив ей дополнительные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

До этого конструкторское бюро машиностроения (КБМ) представило министру готовые образцы противотанкового ракетного комплекса «Хризантема-С» с модернизированными противотанковыми управляемыми ракетами «Хризантема-М».

Ранее Шойгу оценил выполнение гособоронзаказа по производству ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО).