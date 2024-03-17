Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЦАР прокомментировали сообщения о прибытии ЧВК Bancroft в страну

Премьер ЦАР Молуа опроверг сообщения о возможном прибытии ЧВК Bancroft в страну

close
100%
Ben Curtis/AP

Премьер-министр ЦАР Феликс Молуа опроверг сообщения о возможном прибытии американской ЧВК Bancroft в страну. Его слова приводит РИА Новости.

«Нет никаких свидетельств в пользу этой частной компании, никаких. Вот и все, не думаю, что могу вам сказать что-то кроме этого», — подчеркнул он.

По словам Молуа, Bancroft не собирается работать в стране.

При этом в американской ЧВК сообщили РИА Новости, что не намерены соперничать с ЧВК «Вагнер».

До этого представитель американской частной военной компании (ЧВК) Bancroft заявил, что организация ведет переговоры с правительством Центральноафриканской республики (ЦАР) о «будущей работе» на территории страны.

19 декабря радиостанция RFI со ссылкой на собственный источник сообщила, что делегаты ЧВК Bancroft посетили ЦАР. По информации журналистов, в ходе визита представители организации предложили властям страны свои услуги.

Однако позже министр иностранных дел республики Сильви Байпо-Темон заявила, что не осведомлена о планах американской ЧВК начать работу на территории государства. По ее словам, США в обход ЦАР запросили у ООН разрешение разместить в стране свое оружие.

Ранее Россия закрыла въезд президенту Lockheed Martin Global и основателю ЧВК Blackwater.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами