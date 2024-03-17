В ЦАР прокомментировали сообщения о прибытии ЧВК Bancroft в страну

Премьер-министр ЦАР Феликс Молуа опроверг сообщения о возможном прибытии американской ЧВК Bancroft в страну. Его слова приводит РИА Новости.

«Нет никаких свидетельств в пользу этой частной компании, никаких. Вот и все, не думаю, что могу вам сказать что-то кроме этого», — подчеркнул он.

По словам Молуа, Bancroft не собирается работать в стране.

При этом в американской ЧВК сообщили РИА Новости, что не намерены соперничать с ЧВК «Вагнер».

До этого представитель американской частной военной компании (ЧВК) Bancroft заявил, что организация ведет переговоры с правительством Центральноафриканской республики (ЦАР) о «будущей работе» на территории страны.

19 декабря радиостанция RFI со ссылкой на собственный источник сообщила, что делегаты ЧВК Bancroft посетили ЦАР. По информации журналистов, в ходе визита представители организации предложили властям страны свои услуги.

Однако позже министр иностранных дел республики Сильви Байпо-Темон заявила, что не осведомлена о планах американской ЧВК начать работу на территории государства. По ее словам, США в обход ЦАР запросили у ООН разрешение разместить в стране свое оружие.

Ранее Россия закрыла въезд президенту Lockheed Martin Global и основателю ЧВК Blackwater.