Над Белгородской областью сбили снаряды РСЗО Vampire

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила девять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire и три снаряда РСЗО «Ураган» над Белгородской областью. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) была отражена около 8:00 мск.

16 марта над Белгородской областью были сбиты 15 реактивных снарядов, выпущенных из РСЗО RM-70 Vampire.

В этот же день Вооруженные силы (ВС) РФ пресекли атаку дронов в Белгородской области.

Минобороны РФ также сообщало, что украинские диверсанты пытались закрепиться в белгородском селе Козинка, но были блокированы. По данным ведомства, военные ВСУ прибыли к границе России на двух вертолетах Ми-8.

В ночь на 17 марта несколько украинских беспилотников пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. По данным районного ЕДДС, дроны оперативно нейтрализовали, но в результате падения беспилотника возник пожар.

Ранее в Минобороны назвали число сбитых за ночь беспилотников.