Спикер группировки «Таврия» ушел в отставку

Спикер группировки «Таврия» ВСУ Дмитрий Лиховой сообщил о своей отставке. Об этом он сообщил лично на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Лихового, он «получил подтверждение того, про что слышал или догадывался», а «многие знания уточняют печали». При этом причину своей отставки он не раскрыл. Он назвал обстановку в зоне ответственности «Таврии» «сложной, но контролируемой». Военный сообщил, что теперь он перешел к выполнению «повседневных обязанностей».

Группировка «Таврия» участвует в боевых действиях в районе Авдеевки.

До этого свой пост покинул официальный представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.

8 марта стало известно, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный будет назначен на должность посла Украины в Великобритании, сообщил украинский МИД. Лондону уже направили соответствующий запрос на агреман. Президент Владимир Зеленский поспешил уточнить, что его политический конкурент сам изъявил желание поработать на дипломатическом направлении.

Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.