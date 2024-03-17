В США рассказали об особенностях «корейской Арматы»

Новый северокорейский танк, который был использован на недавних учениях в КНДР, построен на основе элементов советского Т-62. Об этом пишет американское издание The National Interest (TNI).

В публикации отмечается, что, хотя северокорейская машина внешне похожа на российский танк Т-14 «Армата» и иранский «Зульфикар», считается, что он имеет общие конструктивные особенности с более старым советским Т-62. Уточняется, что Пхеньян имеет историю модификации этого танка.

Согласно материалу TNI, в КНДР построили девять прототипов новой машины, которая на Западе получила обозначение M2020. Танк оснащен гладкоствольной пушкой калибра 125 миллиметров, пулеметом, автоматическим гранатометом и пусковыми установками с противотанковыми ракетами Bulsae-3.

14 марта агентство ЦТАК сообщало, что лидер КНДР Ким Чен Ын лично проинспектировал новейший танк северокорейской армии и остался весьма доволен увиденным. Знакомство с новой боевой техникой состоялось на танковых соревнованиях Корейской народной армии.

8 марта армия КНДР проверила работу артиллерии, способной бить по Сеулу.

В тот же день в США анонсировали рассекречивание данных о военном сотрудничестве РФ и КНДР.

Ранее в США рассказали, что может разозлить Ким Чен Ына.