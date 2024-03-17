В ЦАР заявили, что не против увеличения числа российских военных специалистов

Российские военные инструкторы внесли большой вклад в восстановление мира в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Их число может быть увеличено в случае необходимости, заявил премьер-министр ЦАР Феликс Молуа, которого цитирует РИА Новости.

Он поблагодарил власти России, которые через инструкторов неустанно работали вместе с силами обороны и безопасности африканской страны.

«В настоящее время эти усилия позволили восстановить спокойствие», — подчеркнул премьер-министр.

Он обратил внимание, что будет создан совместный комитет, затрагивающий и военные темы. Говоря о возможном увеличении количества российских военных инструкторов, Молуа отметил, что если возникнет такая необходимость, «почему бы и нет».

По словам премьер-министра, в ЦАР все еще присутствуют бандформирования на границах, но никто не может отрицать того, что военные специалисты доказали свою эффективность.

»<…> я сам являюсь свидетелем колоссальной работы, которую проделали россияне», - подчеркнул Молуа.

До этого в ЦАР раскрыли перспективы военно-технического сотрудничества с Россией.

Ранее армия ЦАР при поддержке российских инструкторов отразила атаку боевиков из Судана.