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Российские летчики уничтожили базу боевиков в Сирии

Боевики на северо-востоке Сирии понесли потери при ударе ВКС РФ

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Замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что летчики Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли удар по базе боевиков в провинции Дейр-эз-Зор, передает РИА Новости.

«Пятнадцатого марта ударом ВКС России уничтожено место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного хребта Эль-Бишри провинции Дейр-эз-Зор», – приводит его слова агентство.

Он добавил, что в результате удара боевики понесли потери в живой силе и материальных средствах.

Провинция Дейр-эз-Зор находится на северо-востоке Сирийской Арабской Республики.

9 марта Кулить сообщал, что Воздушно-космические силы России в районах населенных пунктов Басанкуль и Ашхани-Тахтани провинции Идлиб ликвидировали два места базирования боевиков.

До этого сообщалось, что ФСБ России задержала в 22 регионах 49 участников террористической сети, занимавшихся сбором средств для боевиков в Сирии. Задержанные на территории РФ 49 человек были пособниками террористической деятельности, причастными к сбору денег для сирийских боевиков.

Ранее ФСБ задержала пятерых сборщиков средств для террористов на территории Сирии.

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