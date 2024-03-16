Украина — это «свалка старого оружия НАТО»: для ведения боевых действий североатлантический альянс поставил ей устаревшее и зачастую непригодное оружие. Такое мнение выражено в статье американского издания The National Interest.

Обозреватель Брэндон Дж. Вайхерт указывает, что распространяемая западной прессой информация о том, что НАТО поставила на Украину самое современное вооружение — не более чем миф. «На самом деле большинство оружия, передаваемого Киеву, оказалось не более чем хламом», — пишет он.

На ряде конкретных примеров Вайхерт показывает, что западные танки и другая бронетехника непригодны для использования на Украине из-за существующих природных условий. Кроме того, многие модели устарели и не могут эффективно применяться против российских вооруженных сил.

В этом ключе он раскритиковал французские танки AMC-10RC, немецкий Leopard-2, британский Challenger-2 и американский Abrams.

«После двух лет такой войны она, похоже, близится к концу, и поражение Украины уже близко. Запад просто оттягивает неизбежное, сваливая свое старое оборудование на колени украинцев», — резюмировал Вайхерт.

16 марта немецкий генерал заявил, что западное оружие не поможет победить Россию.

15 марта хакеры опубликовали документы украинской армии о потерях танков Abrams.

Ранее под Работино столкнулись и сгорели два танка Leopard.