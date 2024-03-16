В США рассказали, к чему приведет истощение запасов ПВО у Украины

Запасы систем противовоздушной обороны (ПВО) Украины сокращаются так быстро, что скоро ВСУ придется пропускать четыре из пяти ракет, летящих на х территорию. Об этом пишет The Washington Post.

Вместо сбитых четырех из пяти российских ракет, как это происходит сейчас, Украине вскоре придется ограничить свои системы ПВО так, чтобы сбивать только одну из пяти, говорится в материале.

Это окажет «значительное влияние на городские центры Украины», заявили в интервью изданию неназванные украинские чиновники.

До этого британская газета The Telegraph написала, что ракеты для систем противовоздушной обороны закончатся у Украины уже к концу марта.

13 марта обозреватель журнала National Interest Петер Сучиу заявил в своей статье, что ВС РФ нанесли серьезный удар по ПВО Украины.

В начале марта британский эксперт Александр Меркурис заявил, что военные РФ в зоне спецоперации систематически уничтожают системы противовоздушной обороны ВСУ.

Ранее в США оценили возможности украинской обороны.