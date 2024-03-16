Над Белгородской областью уничтожили 15 снарядов Vampire

Над Белгородской областью системы противовоздушной обороны (ПВО) страны сбили 15 реактивных снарядов, которые были выпущены украинскими военными из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, или «Вампир». Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

«16 марта около 17.00 мск была пресечена попытка Киева совершить атаку по объектам на территории России с применением RM-70 «Вампир», — говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, дежурные средства российского ПВО в результате сбили 15 реактивных снарядов. В Минобороны пояснили, что каждый из снарядов был уничтожен еще в воздухе над Белгородской областью.

Примерно в это время на территории Белгорода и Белгородского района объявили угрозу ракетной опасности, жителей призвали найти безопасное место и оставаться там на время действия тревоги.

Похожие предупреждения действуют и в Грайворонском городском округе, который граничит с Харьковской областью Украины. Город Грайворон — самый западный город российской области.

Ранее были названы потери ВСУ при попытке прорыва на территорию России.