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В МИД назвали цель ударов ВСУ по Белгороду

Захарова: ВСУ наносят удары по Белгороду, чтобы сорвать выборы президента

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Serhii Nuzhnenko/Reuters

Украинские войска наносят удары по Белгороду, чтобы сорвать проведение выборов президента России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Сегодня еще по Белгороду опять ударили и до этого именно для того, чтобы сорвать голосование, для того, чтобы запугать людей», — сказала дипломат.

16 марта на территории Белгорода и Белгородского района была объявлена угроза ракетной опасности.

Утром Минобороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ в течение ночи поразили 8 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Курской и Белгородской областями.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия продолжит наносить удары по «самым уязвимым местам» России.

Ранее Памфилова назвала число попыток поджогов на избирательных участках.

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