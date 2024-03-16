В МИД назвали цель ударов ВСУ по Белгороду

Украинские войска наносят удары по Белгороду, чтобы сорвать проведение выборов президента России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Сегодня еще по Белгороду опять ударили и до этого именно для того, чтобы сорвать голосование, для того, чтобы запугать людей», — сказала дипломат.

16 марта на территории Белгорода и Белгородского района была объявлена угроза ракетной опасности.

Утром Минобороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ в течение ночи поразили 8 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Курской и Белгородской областями.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия продолжит наносить удары по «самым уязвимым местам» России.

Ранее Памфилова назвала число попыток поджогов на избирательных участках.