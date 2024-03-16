Над Белгородской областью уничтожили несколько дронов ВСУ

Над территорией Белгородской области уничтожены несколько беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны России.

В ведомстве рассказали, что попытку террористической атаки ВСУ пресекли около 13:00 мск. Противник пытался нанести удар по объектам на территории РФ с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В результате дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два дрона.

До этого украинской дрон сбили над Белгородской областью около 9:00 мск, и еще два были сбиты около 8:30 мск.

Также сообщалось, что силы ПВО сбили в воздухе восемь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Вампир» чешского производства.

Ночью губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в селе Глотово беспилотник ВСУ врезался в автомобиль с местными жителями. Пять человек получили серьезные ранения.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.