Израиль ударил по объектам на территории Ливана

Армия обороны Израил (ЦАХАЛ) нанесла удары по нескольким военным объектам шиитского движения «Хезболла» на территории Ливана. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.

В заявлении говорится, что в ночь на 16 марта израильские истребители нанесли удары по военным объектам «Хезболла» в районе Тайр-Харфа (Ливан).

Кроме того, израильские военные атаковали принадлежащий шиитской организации объект в районе Эль-Лаббуна в Ливане.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля, израильские военные в ответ стали бить по территории Ливана.

Ранее генсек ООН допустил, что Ливан может превратиться в «еще одну Газу» в случае эскалации.