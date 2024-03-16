Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Над Белгородской областью сбит украинский беспилотник

МО РФ: средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

close
100%
Inna Varenytsia/Reuters

Минобороны России сообщило в Telegram-канале о пресечении попытки террористической атаки украинских войск по объектам на территории РФ.

Согласно сообщению ведомства, около 9:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области.

До этого министерство обороны России сообщало, что силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над регионом.

В ведомстве также заявляли о восьми сбитых в воздухе снарядах РСЗО RM-70 «Вампир» над Белгородской областью. Уточнялось, что обстрел из РСЗО RM-70 «Вампир» был произведен около 08:00 по мск. До этого стало известно, что российские средства ПВО сбили за ночь восемь дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) нал Белгородской и Курской областями.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что силы противовоздушной обороны уничтожили реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа «Стриж» ВСУ над территорией Брянской области.

Ранее Путин прокомментировал атаки украинской стороны.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами