Над Белгородской областью сбит украинский беспилотник

Минобороны России сообщило в Telegram-канале о пресечении попытки террористической атаки украинских войск по объектам на территории РФ.

Согласно сообщению ведомства, около 9:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области.

До этого министерство обороны России сообщало, что силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над регионом.

В ведомстве также заявляли о восьми сбитых в воздухе снарядах РСЗО RM-70 «Вампир» над Белгородской областью. Уточнялось, что обстрел из РСЗО RM-70 «Вампир» был произведен около 08:00 по мск. До этого стало известно, что российские средства ПВО сбили за ночь восемь дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) нал Белгородской и Курской областями.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что силы противовоздушной обороны уничтожили реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа «Стриж» ВСУ над территорией Брянской области.

Ранее Путин прокомментировал атаки украинской стороны.