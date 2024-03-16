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ПВО РФ уничтожили в воздухе восемь снарядов над Белгородской областью

МО РФ заявило о восьми сбитых снарядах РСЗО «Вампир» над Белгородской областью

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РИА Новости

Министерство обороны РФ заявило о восьми сбитых в воздухе снарядах РСЗО RM-70 «Вампир» над Белгородской областью. Сооветствующая публикация размещена в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что обстрел из РСЗО RM-70 «Вампир» был произведен около 08:00 по мск.

До этого сообщалось, что российские средства ПВО сбили за ночь 8 дронов ВСУ нал Белгородской и Курской областями.

Пять дронов сбили над Курской областью. Над Белгородской областью российские военные уничтожили три беспилотника, а также реактивный снаряд и ракету ТРК «Точка-У».

Утром 16 марта на территории Белгорода и Белгородского района была объявлена ракетная опасность. Граждан призвали по возможности не покидать свои дома и не подходить к окнам.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.

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