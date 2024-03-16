В Финляндии призвали не выступать категорически против отправки войск на Украину

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что западные страны, в том числе США, не должны выступать категорически против идеи отправки войск на Украину, если конфликт усугубится. Свои мнением она поделилась в интервью газете Politico.

«Важно, чтобы мы не исключали всего в долгосрочной перспективе, потому что мы никогда не знаем, насколько серьезной станет ситуация», — отметила Валтонен.

При этом дипломат подчеркнула, что позиция Финляндии однозначна — сейчас страна не будет отправлять свои войска на Украину, и финские власти не хотят это обсуждать.

До этого глава министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни выражал мнение, что НАТО должно исключить возможность отправки войск на Украину, так как это решение грозит началом третьей мировой войны.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу BFMTV заявлял, что Украине не нужны французские военные. Он уточнил, что если Россия вступит в конфликт с одной из стран НАТО, то французские военные могут быть отправлены в одну из стран Североатлантического альянса. Но напомнил, что Украина не является его частью, так что это «будет другой вопрос». При этом украинский лидер заявил, что «не видит ничего плохого» в том, чтобы отправить технический персонал и военных для обучения украинцев, а также для производства и ремонта вооружений на территории Украины.

Ранее в НАТО оценили возможность достичь мира путем капитуляции Украины.