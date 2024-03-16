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Российские военные за ночь сбили 8 БЛПА над регионами России

Минобороны: ПВО сбили за ночь 8 дронов ВСУ над Белгородской и Курской областями

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Дежурные средства российской противовоздушной системы перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Курской и Белгородской областями. Об этом говорится в заявлении министерства обороны России в Telegram-канале.

Пять дронов сбили над Курской областью. Над Белгородской областью российские военные уничтожили три беспилотника, а также реактивный снаряд и ракету ТРК «Точка-У».

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал о ликвидации двух украинских дронов в ночь на 16 марта. Он предупредил граждан, что подходить близко к обломкам упавшего дрона и трогать аппарат запрещено, так как это чревато нанесением вреда здоровью.

В Белгородской области в ночь на 16 марта был объявлен режим ракетной опасности. Людей попросили по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с военным руководством заявил, что Киев продолжит наносить удары по «самым уязвимым местам» России, такие точки-мишени уже определены.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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