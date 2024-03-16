В США предположили, что победа России в СВО спасет мир от ядерной войны

Победа России в специальной военной операции (СВО) на Украине либо смена выступающих за войну режимов на Западе — это два сценария, которые позволят избежать ядерного конфликта. Такое мнение высказал американский военный корреспондент Рассел Бентли, чьи слова передает РИА Новости.

По мнению журналиста, Россия может нанести масштабное поражение НАТО на Украине с применением обычного оружия, после чего созовет переговоры о мирном договоре, либо произойдут несколько удачных внутренних революций, полностью ликвидирующих фашистские режимы, которые сейчас контролируют все страны Североатлантического альянса.

«Первая альтернатива представляется мне гораздо более реалистичной, чем вторая», — полагает он.

Бентли считает, что риск разворачивания ядерной войны на данный момент высок как никогда. Опасность ядерной провокации «под ложным флагом» вполне возможна, как и заявленная Россией политика применения ядерного оружия, если на карту будет поставлено выживание всей ядерной державы.

«Человечеству очень повезет, если мы выйдем из этого конфликта, не испытав ядерного Армагеддона», — утверждает военкор.

Перед этим координатор стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что ядерная риторика России высших официальных лиц вызывает беспокойство.

Ранее в США сообщили, что ответят на гипотетический ядерный удар России.