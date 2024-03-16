Украинский БПЛА врезался в авто в Белгородской области, есть раненые

В селе Глотово Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) врезался в автомобиль с местными жителями, серьезно ранены пять человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе», — написал он.

Согласно информации главы региона, в результате атаки автомобиль вспыхнул, пострадали пять находившихся в нем человек. Все они были экстренно госпитализированы. У несовершеннолетнего юноши диагностирована контузия головного мозга, у мужчины — ранение брюшной полости и осколочные ранения рук и ног. У женщины зафиксированы осколочные ранения лица и спины, также контузия. У двух других пассажиров — контузии средней степени тяжести.

«Медики оказывают им всю необходимую помощь», — заключается в публикации.

Незадолго до этого Гладков сообщал, что беспилотник ВСУ атаковал автомобиль с жителями Белгородской области, пострадали два человека.

Ранее Белгород подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью беспилотника.