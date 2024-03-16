В Германии осудили возможные поставки Taurus Украине

Отказ властей ФРГ передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) крылатые ракеты класса «воздух-земля» Taurus связан с тем, что их эффективность напрямую зависит от специальных сопроводительных устройств, отправка которых Украине идет вразрез с интересам безопасности Германии. Об этом сообщает местный новостной портал T-Online.

«Генеральный инспектор <...> проинформировал депутатов о том, что использование Taurus является <...> сложным процессом», — указывается в статье.

По информации издания, для результативного применения Taurus нужны значительные объемы данных, которые должны обрабатывать специальные технические системы, доступные сейчас в ограниченном объеме.

Согласно данным информированных источников, при положительном решении о поставках этих ракет Киеву у Германии не будет возможности использовать весь потенциал данного вида оружия, что является «элементарным вопросом нацбезопасности».

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Накануне немецкая газета Spiegel писала, что руководитель министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок пытается за закрытыми дверями уговорить федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца поставить на Украину крылатые ракеты Taurus.

Ранее бундестаг проголосовал против резолюции о поставках Украине ракет Taurus.