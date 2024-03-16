В Курской области сбили два украинских беспилотника за ночь

Над территорией Курской области российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) за ночь на 16 марта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Силами ПВО в Курской области уничтожен украинский беспилотник», — написал он.

Губернатор напомнил, что подходить близко к обломкам упавшего дрона и трогать аппарат запрещено, так как это чревато нанесением вреда здоровью.

«В небе над Курской областью сбит еще один украинский беспилотник», — указывается в следующей публикации.

Глава региона выразил благодарность российским войскам ПВО за проделанную работу.

Накануне утром Старовойт доложил, что украинская армия обстреляла село Гоголевка Суджанского района в Курской области. Он заверил, что люди не пострадали. При этом повреждены три дома и газовая труба.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.