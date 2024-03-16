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В Курской области сбили два украинских беспилотника за ночь

Старовойт сообщил о двух нейтрализованных украинских БПЛА в Курской области

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Над территорией Курской области российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) за ночь на 16 марта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Силами ПВО в Курской области уничтожен украинский беспилотник», — написал он.

Губернатор напомнил, что подходить близко к обломкам упавшего дрона и трогать аппарат запрещено, так как это чревато нанесением вреда здоровью.

«В небе над Курской областью сбит еще один украинский беспилотник», — указывается в следующей публикации.

Глава региона выразил благодарность российским войскам ПВО за проделанную работу.

Накануне утром Старовойт доложил, что украинская армия обстреляла село Гоголевка Суджанского района в Курской области. Он заверил, что люди не пострадали. При этом повреждены три дома и газовая труба.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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