В Белгородской области объявлена ракетная опасность

В двух городских округах Белгородской области объявлена ракетная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщила мэрия Белгорода.

По данным администрации города, сигнал тревоги прозвучал в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области. Местных жителей попросили по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в Белгороде количество поврежденных квартир после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличилось с 33 до 84.

Гладков также сообщал, что над Белгородом и Белгородским районом третий раз за день сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

В Минобороны РФ также сообщали, что силы ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.

Ранее ВСУ атаковали город в Белгородской области.