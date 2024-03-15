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Нетаньяху одобрил план военной операции в Рафахе

Reuters: премьер Израиля Нетаньяху одобрил план военной операции в Рафахе

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Ronen Zvulun/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил план проведения военной операции в городе Рафах в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на офис премьера.

В публикации отмечается, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в текущий момент готовится к эвакуации гражданских из населенного пункта.

До этого Нетаньяху заявил, что израильская армия проведет операцию в Рафахе на юге сектора Газа, несмотря на международное давление. 

Нетаньяху подтвердил намерения властей Израиля провести наземную операцию в городе Рафах, на границе сектора Газа и Египта, который считается последним оплотом радикального палестинского движения ХАМАС.

12 марта Нетаньяху заявил, что операция Армии обороны Израиля в Рафахе на юге сектора Газа будет завершена, но палестинским беженцам дадут уйти. Рафах — самый южный населенный пункт палестинского анклава, куда с началом палестинско-израильской войны бежали жители Газы и других городов на севере анклава.

Ранее Нетаньяху представил план послевоенного урегулирования в секторе Газа.

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