В Белгороде в очередной раз сработала система ПВО

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над Белгородом и Белгородским районом третий раз за день сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора.

Гладков подчеркнул, что в городе пострадали четыре человека. В Белгороде выявлены повреждения на одном производственном предприятии и социальном объекте. Также повреждены четыре автомобиля и один автобус.

Он подчеркнул, что на месте работают оперативные службы.

В Белгороде и Белгородском районе четвертый раз за день объявлена ракетная опасность.

В Минобороны РФ сообщали, что системы ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над регионом.

Кроме того, около 13:00 мск в небе над Белгородской областью дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены 10 реактивных снарядов RM-70.

15 марта ФСБ заявила о задержании женщины по подозрению в подготовке диверсии в регионе.

Ранее власти Белгородской области сообщили о взрыве на инфраструктурном объекте.