Позиции ВСУ под Донецком стали уязвимыми после удара «Искандеров»

Украинская система противовоздушной обороны (ПВО) под Донецком и позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в этом месте стали более уязвимыми после уничтожения комплекса Patriot в районе Покровска. Об этом пишет американский портал Military Watch Magazine (MWM).

«Позиции украинских вооруженных сил на Донбассе становятся все более уязвимыми для ударов российской авиации после потери зенитно-ракетных комплексов MIM-104 Patriot и С-300 в районе города Покровск, расположенного в 67 километрах к северо-западу от столицы донецкого региона», — считает автор статьи.

Он обратил внимание, что оба комплекса были уничтожены ударами баллистических ракетных комплексов «Искандер-М».

По словам источников на местах, российские высокоточные бомбардировки демонстрируют рост эффективности. Они при этом дополняют все более значительное превосходство РФ в артиллерии на фронтах. Кроме того, ослабление украинской ПВО еще больше снижает риски для российских самолетов.

9 марта Минобороны России сообщило, что ударом из ракетного комплекса «Искандер» была уничтожена пусковая установка ЗРК С-300, а также радиолокатор подсвета целей и наведения ракет и два автомобиля сопровождения ВСУ. Позднее был произведен анализ видео объективного контроля, согласно которому был сделан вывод, что уничтожены американские ЗРК Patriot. ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщил об уничтожении трех комплексов Patriot.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».