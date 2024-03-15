Ракетная опасность объявлена в Белгороде четвертый раз за день

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность в четвертый раз за сутки. Об этом сообщила администрация Белгорода в Telegram-канале.

«РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что средства противовоздушной обороны уничтожили еще один украинский беспилотный летательный аппарат над регионом.

Около 13:00 мск в небе над Белгородской областью дежурными средствами ПВО были уничтожены 10 реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 «Vampire».

Кроме того, в Белгороде сообщали о фейковом видео взрыва на избирательном участке.

Ранее власти Белгородской области сообщили о взрыве на инфраструктурном объекте.