Системы ПВО сбили еще один украинский БПЛА над Белгородской областью

В министерстве обороны Российской Федерации заявили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Белгородской областью. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что попытка атаки БПЛА самолетного типа была пресечена приблизительно в 15:40 мск.

До этого в Минобороны заявили, что попытка совершения атаки по объектам в Белгородской области пресечена силами противовоздушной обороны (ПВО). 15 марта около 13:00 мск в небе над Белгородской областью дежурными средствами ПВО были уничтожены 10 реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 «Вампир».

Незадолго до того сообщалось, что в Белгороде запустили сигнал воздушной тревоги.

В тот же день стало известно о ликвидации украинской ДРГ при попытке прорыва в Белгородскую область.

15 марта ФСБ задержала россиянку по подозрению в подготовке диверсии в Белгородской области. По данным ведомства, женщина собиралась устроить подрыв на одном из объектов ж/д транспорта.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.