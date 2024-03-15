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МО РФ соообщило о срыве всех попыток диверсий 12-15 марта

МО РФ соообщило о срыве всех попыток диверсий в Белгородской и Курской областях

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Станислав Красильников/РИА Новости

Министерство обороны РФ соообщило о срыве всех попыток диверсий в Белгородской и Курской областях 12-15 марта.

По данным ведомства, безвозвратные потери ВСУ составили 550 человек личного состава, 19 БТР, 16 танков и 15 машин. Уточняется, что среди уничтоженной техники были 11 БМП Bradley американского производства.

До этого ВС РФ ударили артиллерией и авиацией по атаковавшей Белгородскую область ДРГ и полностью восстановили контроль над селом Козинки.

По данным МО РФ, после высадки группа из 30 диверсантов скрытно продвинулась к приграничному селу Козинка — бойцы ВСУ смогли занять несколько домов на окраине населенного пункта.

Диверсантов обнаружили при попытке продвинуться вглубь села. Российские военные открыли по бойцам ВСУ артиллерийский огонь. Удары наносились и с воздуха с помощью управляемых авиабомб. Чтобы исключить возможность подхода к диверсантам резервов со стороны Украины, ВС РФ дистанционно заминировали местность.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.

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