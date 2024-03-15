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Украина сообщила о возвращении тел погибших военных

Украина сообщила, что в страну вернули 100 тел погибших военных

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Reuters

На Украину вернули тела 100 погибших украинских солдат. Об этом сообщил украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Прошел очередной репатриационный акт, по итогам которого в Украину вернулись 100 погибших защитников Украины», — говорится в сообщении.

Тела вернули благодаря взаимодействию сотрудников Координационного штаба по обращению с военнопленными с СБУ, МВД Украины и другими ведомствами. Свою помощь в этом также оказалась Международный комитет Красного Креста, отметили в координационном штабе.

Их перевезут в госучреждения для передачи представителям правоохранительных органов и судмедэкспертам для опознания, после чего передадут семьям.

Российская сторона пока эту информацию не комментировала.

До этого глава Чеченской республики Рамзан Кадыров назвал фейком публикации западных СМИ о существовании в РФ черного рынка пленных солдат Вооруженных сил Украины.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.

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