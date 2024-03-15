В США заявили, что ответят на гипотетический ядерный удар России

Заявления президента России Владимира Путина о возможности использования ядерного оружия необходимо воспринимать со всей серьезностью. Такое мнение высказал обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Ставрос Атламазоглу.

Путин недавно заявлял, что Россия обладает самой современной ядерной триадой в мире.

По мнению Атламазоглу, российский лидер имел в виду способность некоторых стран запускать ядерное оружие с земли, воздуха и моря. Возможность нанесения ядерных ударов из этих трех областей создает наилучшее сдерживание, поскольку позволяет нанести ответный удар в случае внезапного нападения.

Если бы Россия атаковала США с помощью межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками, американская сторона смогла бы ответить ядерным ударом со своих подводных лодок, которые патрулируют по всему миру с ядерным оружием наготове, поделился своим видением журналист.

Он напомнил, что у РФ имеется крупнейший в мире ядерный арсенал, насчитывающий около 5600 ядерных боеголовок, предположительно, более 300 межконтинентальных баллистических ракет мощностью примерно 1200 ядерных боеголовок, а также 11 атомных подводных лодок с баллистическими ракетами.

Кроме того, российские самолеты-бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС способны нести крылатые ракеты воздушного базирования, оснащенные ядерными боеголовками.

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.